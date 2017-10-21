«Бетис» нанёс «Алавесу» восьмое поражение в текущем сезоне Примеры

«Бетис» на своём поле обыграл «Алавес» в матче девятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 13-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вывел «Бетис» вперёд, а во второй половине игры защитник «Алавеса» Алексис Руано забил гол в собственные ворота.
«Бетис» набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (3) потерпел восьмое поражение в текущем чемпионате и располагается на предпоследней позиции.