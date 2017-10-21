Канунников: хотелось бы извиниться перед партнёрами и болельщиками «Рубина»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Хотелось бы извиниться перед партнёрами. Мы провели очень хороший второй тайм. Создали очень много моментов, в частности и для меня. Я не забил. Хочу извиниться перед ними и перед болельщиками, которые сегодня заслужили увидеть гол. Но если долго думать об этом, тяжело будет на душе. Нужно анализировать нашу игру и готовиться дальше.
Нужно забивать свои моменты и брать три очка, тогда и болельщиков будет больше. Мы провели неплохо второй тайм, агрессивно, было много моментов. Нужно зацепиться за него. Сегодня было предостаточно моментов. Но, повторюсь, их надо реализовывать. Но сегодня даже один не смогли забить. Мы работаем над всем. Причём на тренировках забиваем, а в игре — нет», – цитирует Канунникова сайт клуба.