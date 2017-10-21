До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Канунников: хотелось бы извиниться перед партнёрами и болельщиками «Рубина»

21 октября 2017, суббота. 19:29 Футбол

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:0.

«Хотелось бы извиниться перед партнёрами. Мы провели очень хороший второй тайм. Создали очень много моментов, в частности и для меня. Я не забил. Хочу извиниться перед ними и перед болельщиками, которые сегодня заслужили увидеть гол. Но если долго думать об этом, тяжело будет на душе. Нужно анализировать нашу игру и готовиться дальше.

Нужно забивать свои моменты и брать три очка, тогда и болельщиков будет больше. Мы провели неплохо второй тайм, агрессивно, было много моментов. Нужно зацепиться за него. Сегодня было предостаточно моментов. Но, повторюсь, их надо реализовывать. Но сегодня даже один не смогли забить. Мы работаем над всем. Причём на тренировках забиваем, а в игре — нет», – цитирует Канунникова сайт клуба.

Хохлов: может, по моментам «Рубин» наиграл на победу, но в футболе так бывает
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Рубин Максим Канунников Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
20:05 Слуцкий: победа над «Барнсли» — самая важная для «Халла» в этом сезоне
19:58 Бауэр: «Рубин» занимает не то место в таблице, на котором хотел бы быть
19:52 «Монако» выиграл у «Кана» благодаря голам Бальде Кейта и Фалькао
19:44 Дриусси не полетел на матч ЦСКА — «Зенит» по медицинским соображениям
19:36 Моуринью: когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего
19:30 Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Малага»
19:29 Канунников: хотелось бы извиниться перед партнёрами и болельщиками «Рубина»
19:29 «Рубин» — «Динамо» — 0:0. Видеообзор матча
19:25 Гвардиола: «Сити» выиграл 11 матчей кряду, но рекорды хороши, если берёшь трофеи
19:24 Камболов: в первом тайме «Рубин» неправильно выполнял установку тренера
19:19 Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»
19:15 Бартомеу: «Барселона» хочет продолжить выступать в Примере
19:04 «Бетис» нанёс «Алавесу» восьмое поражение в текущем сезоне Примеры
19:02 Хохлов: может, по моментам «Рубин» наиграл на победу, но в футболе так бывает
18:57 «Ман Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков, «Лестер» выиграл после ухода Шекспира
18:57 «Халл Сити» Слуцкого одержал минимальную победу над «Барнсли»
18:56 Бердыев: если будет результат, то на матчи «Рубина» будут приходить болельщики
18:54 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» нанёс «МЮ» первое поражение в чемпионате
18:53 «Крылья Советов» проиграли «Кубани», «Факел» дома уступил «Химкам»
18:25 «Боруссия» Д упустила победу над «Айнтрахтом», «Байер» разгромил «Боруссию» М
18:23 «Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в Казани
18:20 Парфёнов: по обилию моментов матч «Тосно» — «Ростов» получился искромётным
18:08 Ингасон: конечно, Исландия не претендент на победу на чемпионате мира в России
18:02 Музей «Спартака» пополнился мячом с матча с «Севильей»
17:56 «Балтика» победила «Динамо» СПб со счётом 3:2 и вышла на четвёртое место в ФНЛ
17:51 «Спартак» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
17:41 Аспиликуэта: для «Челси» было важно вернуться на победный путь
17:36 Аленичев: ребята выполнили просьбу, преподнеся мне победу на день рождения
17:30 Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Севилья»
17:25 «Лацио» продлил контракты с Иммобиле и Стракошей
17:25 Манчини не взял Дриусси на игру ЦСКА — «Зенит»
17:21 Зуев: «Спартак» — реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство
17:16 Ингасон: сложно сказать о перспективах «Ростова» по итогам сезона
17:13 Марков: «Ростов» — очень неприятная команда, против которой тяжело играть
17:09 Конте: игроки «Челси» показали, что у них есть желание биться и менять ситуацию
17:07 Дугалич: на последних минутах матча «Тосно» — «Ростов» пошла игра «туда-сюда»
17:02 Зуев: «Ростов» не унывает, главное, что сегодня не проиграли
17:00 Гладилин: после игры с «Севильей» «Спартак» может недооценить «Амкар»
16:58 Поддубский: побежали забивать 3-й гол, хотя речь шла о том, как «засушить» игру
16:41 «Тосно» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча
16:33 Кучук: почему пенальти бил Игнасон? Я принял это решение
16:31 Семак: мне симпатичен Дальний Восток, нравятся люди, которые здесь живут
16:27 Гендиректор «Барселоны»: предложим Месси пожизненный контракт
16:25 «Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»
16:14 Парфёнов: у «Тосно» была задача не удержать, а развить результат
Все новости RSS
Партнерский контент