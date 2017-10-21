Сигурдссон: «Рубин» будет выкладываться на полную даже для тысячи человек

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Их голкипер сделал отличный сейв после удара Сердара Азмуна. Это был стопроцентный момент для гола, но вратарь был великолепен и смог отбить мяч.
Мы играем для людей, которые пришли. Даже если это будет всего тысяча человек, мы будем выкладываться по полной. Это наша работа — играть для тех, кто приходит на стадион», — цитирует игрока «Спорт БИЗНЕС Online».
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