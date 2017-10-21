«Спартак» и «Амкар» сыграли вничью на «Открытие Арене»

«Спартак» и «Амкар» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме «Спартак» владел ощутимым преимущество. У красно-белых было два классных момента — Фернандо со штрафного пробил в перекладину, а Квинси Промес не реализовал выход один на один. «Амкар» сосредоточился на обороне, изредка отвечая контратаками.
После перерыва рисунок игры не изменился, игра большую часть тайма шла у штрафной пермской команды. В концовке гости создали несколько опасных моментов: Михаил Гащенков прострелил в центр штрафной на ход Брайну Идову, который из убойной позиции не попал в створ, через несколько минут Александр Селихов столкнулся с Идову, однако арбитр Павел Кукуян показал «горчичник» за симуляцию, а затем Селихов отразил мяч перед собой после опасного удара Дарко Бодула и кулаком выбил его в сторону, не дав состояться добиванию.
«Спартак» с 21 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. «Амкар», который набрал 16 баллов, находится на 12-й строчке.