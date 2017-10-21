Таски: «Амкар» поставил «автобус» у ворот, они не шли вперёд

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки. Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А возможно, и обе команды», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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