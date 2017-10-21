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Калешин: «Кубань» показала игру сердцем и обыграла одну из лучших команд ФНЛ

21 октября 2017, суббота. 22:45 Футбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 19-го тура ФНЛ.

«Поздравляю всех болельщиков и весь клуб с победой, думаю, мы её заслужили. Нам пришлось немного перестроить игру, подстроиться под соперника, потому что у нас были определённые проблемы с составом. Те футболисты, которые вышли сегодня, выложились по максимуму, и мы не позволили ничего сделать сопернику, за исключением голевой контратаки, которую мы, в принципе, могли предотвратить.

Забили два очень хороших мяча и сдержали штурм гостей в последние минуты. Мы очень довольны победой, она очень важна. Иногда приходится, как сегодня, отступить от каких-то принципов, чтобы сыграть на результат, сделать всё, чтобы нейтрализовать соперника. Состав, который вышел, показал качественный футбол, показал игру сердцем. Думаю, мы правильно отреагировали на справедливую критику, которая была после предыдущего домашнего матча.

Считаю, мы обыграли очень квалифицированную команду, одну из лучших в лиге. Думаю, на данном этапе они показывают самый интересный футбол из всех представителей ФНЛ. Обыграть такого соперника – заслуга команды", — отметил Калешин.

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Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
Кубань ФК Крылья Советов Евгений Калешин
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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