Тренер «Хаддерсфилда»: перед матчем с «МЮ» сказал игрокам, что верю в каждого

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер остался доволен отношением к делу своих футболистов, победивших «Манчестер Юнайтед» (2:1) в домашнем матче 9-го тура АПЛ.
«Игроки продемонстрировали всё то, что должны показывать в тех случаях, когда играешь против «Манчестер Юнайтед» — правильное отношение, дух и единство. Перед игрой я сказал, что не вправе ожидать результата, но надеюсь и верю в каждого.
Мы забили в нужный момент, а первый час игры был для нас практически идеальным, принимая во внимание то, как мы оборонялись и не давали поразить свои ворота. Чем дольше это продолжалось, тем большее давление на нас оказывали соперники. Все боролись, стараясь защитить ворота от гола. Так мы не только победили «Манчестер Юнайтед», что само по себе большой успех, но и набрали 12 очков в чемпионате», — приводит послематчевый комментарий специалиста BBC Sport.