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Хави: возможность перехода в «МЮ» обсуждалась, но я всегда думал о «Барселоне»

22 октября 2017, воскресенье. 03:26 Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес, проведший в составе каталонского клуба 11 сезонов до переезда в Катар, признался, что несколько раз обсуждал возможность своего перехода в «Манчестер Юнайтед» с братом сэра Алекса Фергюсона Мартином, в своё время работавшим на посту скаута манкунианского клуба.

«Мы обсуждали с представителями «Манчестер Юнайтед» и братом Алекса Фергюсона возможность моего перехода, но я решил остаться в «Барселоне», поскольку это мой клуб.

Я всегда думал только о «Барселоне», это моя любимая команда. Я чувствую «Барселону» в своём сердце, это лучший клуб в мире», — сказал хавбек в эфире BBC World Service.

Хави: было бы здорово стать главным тренером сборной Катара
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Барселона Хави
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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