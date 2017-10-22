Павлов: в перспективе перед «Ротором» есть задача выйти в РФПЛ, и мы её выполним

Главный тренер «Ротор-Волгограда» Сергей Павлов прокомментировал победу над «Томью» (2:0) в матче 19-го тура ФНЛ.
«Больше всего понравились счёт на табло и поддержка болельщиков. Поддержка была настоящей, люди искренне переживают. Хочу также поздравить с этой победой Валерия Вячеславовича Есипова. Я работаю с командой всего два дня, потому к сегодняшнему матчу её готовил ещё он, причём готовил в непростой ситуации. Что-то пошло, что-то нет – это футбольная жизнь.
Многое у нас сегодня не получалось, есть что разбирать по итогам матча. Очень мощно начали, но потом потеряли инициативу, стали торопиться и ошибаться. Очень важно было забить гол, хотя при счёте 0:0 хороший момент был у «Томи», но нас выручил вратарь. Повторюсь: сегодня нам было крайне важно победить, чтобы вселить в ребят уверенность.
Я пришёл сюда не только оставить команду в ФНЛ. В перспективе перед «Ротором» стоит задача выхода в Премьер-Лигу, и мы её выполним», — цитирует Павлова сайт ФНЛ.
На данный момент «Ротор-Волгоград» набрал 18 очков и занимает 18-е место в таблице ФНЛ.