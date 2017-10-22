Бывший футболист киевского «Динамо» и «Милана», представитель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе избран новым мэром Тбилиси. После обработки бюллетеней со всех избирательных участков города он получил 51,06 % голосов, информирует «Грузия Online».
До последнего момента эксперты не исключали вероятность второго тура на выборах мэра Тбилиси, прошедших 21 октября. Независимый кандидат Александр Элисашвили набрал 17,46 % голосов, а кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили — 16,53 %.
Бывший футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси