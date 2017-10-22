Клопп: «Тоттенхэм» — это не только Кейн

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Тоттенхэм Хотспур» (22 октября) в девятом туре АПЛ.
«Они были претендентами на титул в течение последних двух лет, почему бы им не быть претендентом и на этот раз? У них есть Гарри Кейн, Алли и Эриксен, но с тремя игроками вы ничего не можете сделать. Абсолютно ничего. Но «Тоттенхэм» — это не только Кейн. Среди центральных защитников довольно трудно найти кого-то лучше, чем Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд.
Эриксен — один из лучших игроков в Премьер-лиге, но кто за ним? Мусса Сиссоко — мы знаем его уровень — и кореец Сон, который играет не так много, но делает это крайне полезно. Боже, у них отличный состав. Это действительно хорошая команда. Очень сложно найти игроков лучше, чем те, которые у них уже есть", — цитирует Клоппа Sportsmole.