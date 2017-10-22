А. Давыдов: «Зенит-2» попался на элементарных вещах, второй гол — это нонсенс

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от поражения в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарем». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:2.
«Первый тайм сыграли безобразно, особенно три центральных полузащитника. Установку давали: двое должны подниматься ближе к атаке, к Панюкову, но не получалось у них, поэтому пошла замена, выпустили Андреева. Во втором тайме мяч получше стал держаться, больше прострелов с фланга и атак, переломили то, о чем договаривались, поэтому и забили. Второй пропущенный мяч — это нонсенс, попадаемся уже не первый раз, такой же мяч мы пропустили с «Кубанью», с того же места.
Конечно, пропускать на последних секундах — это не очень весело. Хочется, чтобы ребята из первой команды были лидерами. В перерыве сказал: вам не надо забивать, есть стандарты, подошли, сыграли, есть возможность — забили, с игры не надо никуда бежать, постарайтесь сохранить 0:1. Не хватает опыта, хотя он присутствует в обороне, люди постарше играют. Попались на элементарных футбольных вещах, которые они не имеют право делать», — цитирует тренера сайт ФНЛ.