«Милан» сыграл вничью с «Дженоа», увеличив серию без побед до четырёх матчей

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Милан» на своём поле принимал «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева с 25-й минуты играли вдесятером после прямого удаления защитника Леонардо Бонуччи. Таким образом, «Милан» после трёх поражений подряд в Серии А сыграл вничью, увеличив свою серию без побед.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что если «Милан» не сможет победить в ближайших матчах чемпионата Италии с «Дженоа» и «Кьево», то главный тренер команды Винченцо Монтелла будет уволен.
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Торино» на своём поле уступил «Роме» (0:1), «Беневенто» крупно проиграл «Фиорентине» (0:3), «Аталанта» обыграла «Болонью» (1:0), а СПАЛ потерпел поражение от «Сассуоло».