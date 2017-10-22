Венгер: когда Озил в такой форме, никто не может подвергнуть сомнению его класс

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Эвертоном» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
«После гола Уэйна Руни я подумал, что через 17 лет мы вернулись в ту же точку. Это был тест для нас, мы должны были вести 2:0 или 3:0 к тому моменту. Речь шла о том, как мы ответим на гол Руни. Мы сделали это на высшем уровне. Наше движение и комбинационная игра были превосходными.
Разница в том, что Месут Озил поработал над физикой. Когда он находится в такой форме, никто не может подвергнуть сомнению его класс», — сказал тренер в эфире BBC Sport.
«Арсенал» победил «Эвертон» со счётом 5:2 и догнал «Челси» по количеству очков