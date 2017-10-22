Гончаренко объяснил, почему в заявке на матч с «Зенитом» не оказалось Оланаре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос журналистов о том, почему в заявке его команды на игру не оказалось нигерийского форварда Аарона Оланаре.
«Почему не было в заявке Оланаре? Есть другие игроки, которые могут играть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
В нынешнем сезоне РФПЛ Оланаре принял участие в шести матчах (четыре — в основе) за ЦСКА, в которых отметился одним голом.
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