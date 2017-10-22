Бабаев — о судействе в матче с «Зенитом»: не хочется комментировать, уже надоело

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство в домашнем матче 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Не хочется комментировать судейство. Честно говоря, уже поднадоело. Много разговоров, а шагов к улучшению ситуации, к сожалению, мало. Мы понимаем, что судьи тоже люди и ошибаются, но когда с первых минут принимаются достаточно спорные решения и несколько игроков сразу же подвисают на жёлтых карточках — это не совсем правильно. Тем более было понятно, что матч будет непростой, и руководство судейского корпуса провело какой-то инструктаж. Но не хочется говорить о судействе. Игра была хорошей», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.