Гунько: как раз сейчас легионеры «Спартака-2» раскрывают свой потенциал

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Тюменью» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Мы провели хорошую игру. Обидно, что в концовке немного потеряли концентрацию при исполнении стандартного положения и пропустили гол. Но в целом можно сказать, что сегодня наша команда показала быстрый, комбинационный футбол и создала множество голевых моментов.
Естественно, «Спартак-2» должен готовить игроков для первой команды. Но если вы заметили, по сравнению с прошлым годом наша команда обновилась на 90 процентов. Игроки, которые выходят на поле в этом сезоне, только начинают свой футбольный путь. Мы рассчитываем на их прогресс и на то, что ряд футболистов может в дальнейшем претендовать на место в основном составе «Спартака». Что касается легионеров, то они в команде более полугода. За это время им удалось адаптироваться, и как раз сейчас они раскрывают свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что и Фэшн, и Сильванус начали регулярно забивать», — цитирует тренера сайт ФНЛ.