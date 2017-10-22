Маминов: в «Спартаке-2» — пацаны, у нас – мужики. Они стараются, мы — мучаемся

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2». Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Впечатления от игры самые ужасные. Мы проиграли по всем статьям. Думаю, если взять любой статистический показатель – будем позади. У «Спартака-2» выступают пацаны. У нас – мужики. Москвичи стараются, мы – мучаемся. У соперника все футболисты играющие, у нас – подыгрывающие.
Задачи на сезон сейчас приземленные – остаться в ФНЛ. Будем слушать цели от руководства. У «Тюмени» совсем иной уровень. Я не знаю, как футболисты тренировались до меня. Я могу говорить только о своей работе. У меня пока не получается найти мотивацию. Всё перепробовал. Амбиции у игрока должны быть в любом возрасте. Думаю, что у тюменцев и «Спартака-2» они сегодня были совсем полярными", — цитирует тренера сайт ФНЛ.