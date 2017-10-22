Насри назвал Балотелли самым переоценённым бывшим одноклубником

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Самир Насри выразил мнение, что нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли является самым переоценённым футболистом, с которым он выступал в одном клубе.
«Кто самый переоценённый футболист, с которым приходилось играть? На мой взгляд, это Марио Балотелли», — сказал Насри в интервью Canal+.
Насри выступал вместе с Балотелли за «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год. Итальянский форвард в 130 матчах за английский клуб забил 18 голов, после чего перешёл в «Милан».
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