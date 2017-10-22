«Русенборг» после поражения от «Зенита» победил благодаря дублю Бендтнера

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 26-го тура чемпионата Норвегии в гостях обыграл «Бранн».
На 55-й минуте Никлас Бендтнер вывел «Русенборг» вперёд, а через несколько минут датчанин оформил дубль. Окончательный результат на 90-й минуте установил Милан Евтович.
Напомним, что на этой неделе «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Русенборг» со счётом 3:1. Встреча в Норвегии состоится 2 ноября.
В таблице чемпионата страны «Русенборг» занимает первое место и за четыре тура до конца первенства опережает ближайшего преследователя на 10 очков.