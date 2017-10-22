Паулу Фонсека: выиграть хотела одна команда — «Шахтёр»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека подвёл итоги матча 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Динамо». Встреча в Киеве завершилась нулевой ничьей.
«Очень тактическая игра. У нас не было особых голевых моментов, но единственная команда, которая хотела выиграть — »Шахтёр".
О чем я говорил с судьёй? Такое ощущение, что только я прессингую арбитра. Можно подумать, другие тренеры этого не делают. Матч был сложным. Тяжело показать нормальный футбол, когда игра постоянно останавливается. Не могу признать, когда один игрок постоянно фолит, а ничего при этом не делается. Если я вижу, что кое-что происходит неправильно, я буду об этом говорить.
Имею ли я в виду Гармаша? Не хочу называть фамилии. Это вы ее назвали", — приводит слова Фонсеки «Террикон» со ссылкой на программу «ПроФутбол».