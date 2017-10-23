Бубнов: удивлён, каким заведённым вышел ЦСКА на матч с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:0).
«Честно говоря, был удивлён, каким заведённым вышел на поле ЦСКА, из-за чего начались стычки. В какой-то степени это стало неожиданностью и для «Зенита», который явно готовился доминировать. Хозяева весь первый тайм прессинговали соперника на чужой половине поля, не давали ему контролировать мяч и организовывать атаки. Можно сказать, что ЦСКА сковал «Зенит», хотя стоит отметить, что вся острота у москвичей шла со «стандартов».
Думал, что у «Зенита» всё-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось. Связано это с тем, что ЦСКА ошарашил соперника, сбил его с толку напором в начале встречи. Возможно, это связано с поражением от «Базеля» (0:2) и волной критики, которые придали команде дополнительную мотивацию и злость. Плюс у хозяев был на один день больше для подготовки, пусть физически их на всю игру и не хватило.
В целом для ЦСКА подобный результат стоит считать приемлемым со стратегической точки зрения. Конечно, ждал, что встреча будет более зрелищной, но напряженности в тактическом плане ей было не занимать. Результат же получился абсолютно закономерным – на победу никто не наиграл», — цитирует Бубнова Sportbox.