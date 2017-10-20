Бубнов: ЦСКА не готов оказывать целенаправленное давление на «Зенит» весь матч

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (22 октября) и «Локомотив» — «Краснодар» (23 октября).
«На мой взгляд, „Зенит“ является фаворитом в матче с ЦСКА. Он подходит в более хорошем функциональном и психологическом состоянии, и у него больше ресурса, чтобы победить. Думаю, „армейцы“ наверняка закроются, будут играть вторым номером и искать шансы в контратаках и на стандартах. Оказывать целенаправленное, системное давление на „Зенит“ на протяжении всей игры ЦСКА не в состоянии.
Что касается матча „Локомотив“ – „Краснодар“, то, думаю, гости как минимум не проиграют. У краснодарцев больше времени на подготовку, и они провели неплохую игру с ЦСКА, но им тогда не повезло. У „быков“ ситуация сейчас такая, что им ни в коем случае нельзя проигрывать в Москве. Будет очень серьёзная подготовка к выездной игре, а у „Локомотива“ очень мало времени на восстановление после Лиги Европы. Игра с „Шерифом“ была очень энергозатратной, и сейчас „железнодорожников“ ждёт очень тяжёлый поединок», — сказал Бубнов в эфире своего официального канала в YouTube.