Себальос: Бензема — лучший №9 в мире

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прокомментировал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании, а также назвал своего партнёра по команде нападающего Карима Бензема лучшим девятым номером в мире.
«Сегодня мы поедем по домам, довольные результатом. Теперь нужно подумать о кубковом матче.
Думаю, что Бензема — лучший №9 в мире. Сегодня он отдал голевую передачу. мы играем в лучшем клубе мира, та что болельщики имеют право высказывать своё мнение, но Бензема — часть команды. Я принимаю свою роль в клубе и чувствую себя очень комфортно", — приводит слова Себальоса пресс-служба «Реала».
«Реал» в Мадриде разгромил «Эйбар»