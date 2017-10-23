Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Себальос: Бензема — лучший №9 в мире

23 октября 2017, понедельник. 03:09 Футбол

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос прокомментировал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании, а также назвал своего партнёра по команде нападающего Карима Бензема лучшим девятым номером в мире.

«Сегодня мы поедем по домам, довольные результатом. Теперь нужно подумать о кубковом матче.

Думаю, что Бензема — лучший №9 в мире. Сегодня он отдал голевую передачу. мы играем в лучшем клубе мира, та что болельщики имеют право высказывать своё мнение, но Бензема — часть команды. Я принимаю свою роль в клубе и чувствую себя очень комфортно", — приводит слова Себальоса пресс-служба «Реала».

«Реал» в Мадриде разгромил «Эйбар»
Источник: Официальный сайт "Реала" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Эйбар Даниель Себальос Карим Бензема
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
03:40 «Реал» — «Эйбар» — 3:0. Видеообзор матча
03:09 Себальос: Бензема — лучший №9 в мире
02:06 Клопп: «Ливерпуль» заслуживает находиться на девятом месте в АПЛ
01:55 Зидан: Роналду — лучший игрок своего поколения
01:44 Бушманов: у футболистов «Спартака» в Севилье коленки точно не задрожат
00:55 Бубнов: удивлён, каким заведённым вышел ЦСКА на матч с «Зенитом»
00:44 Зидан: «Реал» выступил не совсем идеально в матче с «Эйбаром»
00:37 Коби Брайант считает, что Кейн может достичь уровня Роналду и Месси
00:29 Димитров: удача немного способствовала «Уралу» в матче с «Ахматом»
00:26 Чернов: «Урала» была нужна встряска в виде пенальти в матче с «Ахматом»
00:17 Неймара забросали посторонними предметами, когда он пытался подать угловой
00:00 «Анжи» — «Арсенал» — 3:2. Видеообзор матча
22 октября 2017, воскресенье
23:55 Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Марселем», Неймар был удалён
23:37 «Лацио» разгромил «Кальяри» и сравнялся по очкам с «Ювентусом» в таблице Серии А
23:35 «Реал» в Мадриде разгромил «Эйбар»
23:22 «Метц» уволил главного тренера после девяти поражений в десяти матчах Лиги 1
23:19 Буффон: Аллегри следует заставить остальных смотреть видео с игрой Игуаина
23:18 Паулу Фонсека: выиграть хотела одна команда — «Шахтёр»
22:59 «Русенборг» после поражения от «Зенита» победил благодаря дублю Бендтнера
22:51 Насри назвал Балотелли самым переоценённым бывшим одноклубником
22:50 И. Суркис: о судействе никогда не говорю, но не ставить такие пенальти…
22:40 Хацкевич: был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Это просто безобразие
22:28 Капитан «Зенита» Кришито и защитник «Спартака» Боккетти встретились в Москве
22:23 Матчи чемпионата Уругвая были отменены из-за забастовки игроков
22:20 Определились полуфиналисты чемпионата мира U17
22:06 Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португалии
22:00 Как сейчас выглядит строящийся стадион «Динамо». Фоторепортаж с арены
21:47 Аллегри после победы над «Удинезе» поблагодарил Манджукича за удаление
21:39 Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» установил рекорд посещаемости АПЛ
21:32 Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть!
21:29 «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч
21:28 «Динамо» и «Шахтёр» не выявили победителя в Киеве
21:25 «Леганес» обыграл «Атлетик» и сравнялся по очкам с «Реалом» в таблице Примеры
21:12 Божович: когда судья показывает на точку — это пенальти
21:07 Соперник «Локомотива» по группе ЛЕ «Фастав» крупно проиграл в чемпионате Чехии
21:06 Скрипченко: победа достигнута на таких нервах, что не передать словами
21:00 Драка на трибуне, VIP-гости, толчок Дзюбы и другие фото с матча ЦСКА – «Зенит»
20:59 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» разгромил «Орхус» в чемпионате Дании
20:56 «Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» на 91-й минуте
20:53 «Анжи» обыграл тульский «Арсенал», прервав серию из пяти матчей без побед в РФПЛ
20:52 Почеттино: матчи на «Уэмбли» начинают казаться домашними для «Тоттенхэма»
20:51 «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты
20:35 Маминов: в «Спартаке-2» — пацаны, у нас – мужики. Они стараются, мы — мучаемся
20:33 Мостовой: ЦСКА потерял два очка в матче с «Зенитом»
20:24 Пономарёв: «Зенит» не понравился, ничего у него нет. Кокорин целый тайм простоял
Все новости RSS
Партнерский контент