«Реал» в Мадриде разгромил «Эйбар»

В матче 9-го тура испанской Примеры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» обыграл «Эйбар».
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинедина Зидана. Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте, когда Паулу Оливейра срезал мяч в свои ворота. На 28-й минуте Марко Асенсио точным ударом закрепил преимущество мадридской команды. Окончательный результат на 82-й минуте установил Марсело.
В таблице испанского чемпионата «Реал» занимает третье место, отставая на одно очко от идущей второй «Валенсии» и на пять от лидирующей «Барселоны».