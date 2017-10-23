«Реал» — «Эйбар» — 3:0. Видеообзор матча

В матче 9-го тура испанской Примеры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» обыграл «Эйбар». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Зинедина Зидана.
Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте, когда Паулу Оливейра срезал мяч в свои ворота. На 28-й минуте Марко Асенсио точным ударом закрепил преимущество мадридской команды. Окончательный результат на 82-й минуте установил Марсело, которому ассистировал Карим Бензема.
Видеообзор матча «Реал» — «Эйбар» можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.
Зидан: «Реал» выступил не совсем идеально в матче с «Эйбаром»