Асенсио: «Реал» вполне мог победить «Эйбар» крупнее

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании. На счету Асенсио гол, забитый на 28-й минуте.
«Я доволен результатом и нашей игрой. Мы доминировали на протяжении всего матча и создали много моментов. Вполне могли победить „Эйбар“ крупнее. У нас были некоторые недостатки, но мы проделали хорошую работу. Нужно продолжать в том же духе и готовиться к кубковому матчу. Признание болельщиков очень много значит для меня, и я стараюсь завоевать его такими играми и голами, как сегодня», — приводит слова Асенсио официальный сайт «Реала».
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