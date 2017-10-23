Хендерсон: «Ливерпуль» не имеет права продолжать играть в том же духе

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:4) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. После девяти туров красные занимают девятое место в турнирной таблице.
«Мы начали игру очень неудачно, так что стоит вести речь о том, насколько мы были готовы к матчу. Ловрен был заменён уже на 31-й минуте, но это могло произойти с каждым из нас. Мы знаем, что нам нужно улучшить многие компоненты игры. Верю, что мы сможем сделать это, потому что у нас фантастическая команда.
Мы сделаем всё возможное, чтобы переломить ситуацию, так как у нас есть характер. Критика в адрес «Ливерпуля» справедлива, поэтому мы не имеем права продолжать играть в том же духе. Если мы ничего не изменим, то продолжим проигрывать», — приводит слова Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».