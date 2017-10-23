Эмери об удалении Неймара: если игрока постоянно провоцируют, возникает агрессия

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал удаление нападающего Неймара в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:2).
«Мы разочарованы удалением Неймара, поскольку против него грязно играли на протяжении всего матча. Считаю, что арбитру стоит хорошенько подумать над своей работой. Мы должны защищать игроков. Вторая жёлтая карточка показана Неймару несправедливо. Он футболист, который хочет играть, но если его постоянно провоцируют, возникает ответная агрессия», — приводит слова Эмери Goal.
Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Марселем», Неймар был удалён