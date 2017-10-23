Тарасов: о чемпионстве «Локомотив» пока не думает

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о шансах своей команды в предстоящих матчах РФПЛ, а также высказался по поводу возможности завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне. «Локомотив» в 14-м туре Премьер-Лиги сегодня дома сыграет с «Краснодаром», а далее команде предстоят встречи с «Зенитом» и ЦСКА.
«Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме. Все теряют очки — нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.
Ещё весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать о чемпионстве. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов», — цитируют хавбека «Известия».