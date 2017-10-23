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Милевский: умею жить и на 5 рублей, и на $ 5 тыс, у меня нет пафоса и понтов

23 октября 2017, понедельник. 10:48 Футбол

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский, выступающий за белорусский клуб «Динамо-Брест», рассказал, что после переезда в столицу Украины он начал хорошо зарабатывать, что изменило образ его жизни.

«Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги – немного сорвало башню. В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск.

Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чём не жалею – просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном.

Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов», — цитирует форварда Tut.by.

Милевский: хочется стать лучшим игроком Беларуси
Источник: Tut Сообщить об ошибке
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Артём Милевский
Новости. Футбол
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