Полузащитник Яя Туре может продолжить карьеру в США

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в США. Как сообщает Daily Express, следующим клубом ивуарийского футболиста может стать «Нью-Йорк Сити».
В текущем сезоне 34-летний игрок провёл за свою команду всего два матча в чемпионате Англии. Отмечается, что Туре может стать заменой 38-летнему полузащитнику Андреа Пирло, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Главным тренером «Нью-Йорк Сити» является Патрик Виейра, с которым Туре знаком по совместным выступлениям за клуб из Манчестера.
Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре