На матче «Локомотив» — «Краснодар» отметят Хеллоуин

Более 10 тыс. болельщиков посетят заключительный матч 14-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Об этом сообщили в пресс-службе «железнодорожников». Матч состоится 23 октября в Москве.
«Конечно, матч вызывает интерес: у нашей команды есть все шансы завершить первый круг на первом месте. По прогнозам, на трибунах соберется более 10 тыс. болельщиков. В Черкизово зрителей ожидает насыщенная предматчевая программа, которая стартует за два часа до матча, — вместе отметим приближение Хеллоуина. Желающие могут нанести устрашающий аквагрим и пообщаться с Фредди Крюгером. И кухня будет с необычными наименованиями. Блюдо дня — суп из бычьих хвостов», — отметили в пресс-службе «Локомотива».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:30 мск.