В «Арсенале» раскритиковали работу арбитра в матче с «Анжи»

В тульском «Арсенале» остались недовольны работой арбитра Владислава Безбородова в матче 14-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:3). Об этом рассказал спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков.
«Последний матч против «Анжи» оставил тяжёлое впечатление. Вся работа, которую проделала команда перед игрой и во время встречи, была сведена на нет судейскими решениями. Решения главного арбитра напрямую повлияли на исход матча. Есть несколько конкретных моментов, например назначение пенальти. Понимаю, что есть критерии, по которым назначается 11-метровый. Но эти критерии должны быть одинаковыми для всех команд, а не выборочно. В этом году мы пострадали уже несколько раз. Во вчерашнем матче было ещё пять-шесть моментов вроде того, за который нам назначали пенальти.
Последний гол Аяза Гулиева был забит из офсайда. Арбитр не успел к этому моменту, но мяч засчитал. Поэтому возникает вопрос: почему в некоторых моментах ошибки замечают, а в других закрывают глаза? Я согласен с тем, что судьи выполняют свою работу. Но давайте свистеть в отношении всех команд одинаково.
Мне не хочется думать, что это какая-то предвзятость. Буду надеяться, что это просто слабая квалификация арбитра. Если судья не соответствует уровню Премьер-Лиги, то он не должен назначаться на такие матчи. Пусть арбитры несут ответственность за свои решения на поле», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.