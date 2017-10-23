Кэхилл: сейчас только середина октября, вопрос о титуле АПЛ всё ещё открыт

Капитан «Челси» Гари Кэхилл выразил мнение, что сейчас лондонской команде приходится сложнее, чем в прошлом сезоне, но она всё ещё намерена побороться за победу в чемпионате Англии.
«Мы не так много проводим времени на тренировочном поле из-за этого, как это было в прошлом сезоне, когда мы, естественно, чувствовали себя в играх более свежими. Мы встречались с «Уотфордом», у которого не было матча в середине недели, но нельзя оглянуться назад и сказать, что именно поэтому мы выиграли АПЛ в прошлом сезоне. Двумя годами ранее мы выиграли АПЛ, выступая в Лиге чемпионов, и именно так всё обстоит.
Конечно, сейчас сложнее. Если, например, ты повредил колено, то у тебя есть неделя на восстановление, и ты выходишь на игру, чувствуя себя на миллион долларов, как, уверен, было у «Уотфорда». Но не по этой причине мы выиграли в прошлом сезоне АПЛ. Всё сводится к работе и к возвращению уверенности в себе.
Необходимо помнить, что сейчас только середина октября. Мы являемся действующим чемпионом, и «Манчестер Сити» по-прежнему предстоит провести несколько сложных матчей, как и «Манчестер Юнайтед», как и другим клубам.
Мы знаем, что впереди множество поворотных моментов. Мы отставали от «Сити» на 8 очков в прошлом сезоне и выцарапали преимущество, вернувшись в борьбу. Я не говорю, что это произойдёт, но нам нужно успокоиться и вернуться к этому, вопрос о чемпионстве ещё открыт. Нам нужно оставаться в лидирующей группе», — сказал Кэхилл.
По итогам девяти туров АПЛ «Челси» (16 очков) занимает четвёртое место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять баллов.