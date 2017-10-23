Джовинко во время матча допил пиво, брошенное в Алтидора

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко во время матча чемпионата MLS с «Атланта Юнайтед» допил пиво, брошенное с трибуны в его одноклубника Жози Алтидора.
Алтидор на 60-й минуте сравнял счёт в матче, после чего побежал праздновать к трибуне за воротами хозяев. Оттуда в форварда полетел стакан с пивом. Оказавшийся рядом Джовинко поднял его, допил остаток и бросил обратно.
На 84-й минуте Джовинко забил гол и спас «Торонто» от поражения. Матч закончился со счётом 2:2.
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