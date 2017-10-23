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Орлов: друзья, если мы не будем жить по правилам, всем нам конец

23 октября 2017, понедельник. 19:44 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу судейства в РФПЛ.

«После одного матча, в котором пострадал „Локомотив“, я прочитал фразу Бутенко о том, что арбитр был политически прав и не допустил слома игры. Дескать, не надо было там удалять. Почему „Амкару“ не присудили пенальти, который он заработал? Будогосский признал ошибку судьи. Был пенальти в сторону ворот „Спартака“. Движение мысли нашего департамента судейства направлено на то, чтобы не было больших драк.

Вот смотрите, игра ЦСКА — «Зенит». У Ригони должна была быть вторая жёлтая карточка, Васин — тоже заслужил удаление, когда сделал хоккейный приём. Рука Фернандеса в штрафной — пенальти. Такие ведь правила. А если в Европу наш арбитр поедет, то никто же ему не скажет: «Товарищ, ты думай о политике». Друзья, если мы не будем жить по правилам, всем нам конец: или нас на дороге задавят, или мы сами кого-то задавим», — сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Виктор Васин Геннадий Орлов Марио Фернандес Эмилиано Ригони Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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