Шалимов: когда четыре поражения и ноль голов, то давление есть, но надо работать

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 14-го тура РФПЛ. «Быки» потерпели четвёртое подряд поражение в чемпионате.
«Неважная игра с нашей стороны. Мы в сложной ситуации – ноль голов, четыре поражения подряд. Мы сыграли с командами, которые выше нас в таблице. Нужно успокоиться, разобраться с тем, что происходит. Следующая игра для нас очень важна.
Есть ли объяснение поражениям? Сейчас сказать не могу. Каждая игра индивидуальна, мы их разбираем. Сегодня была очень плохая игра, с «Зенитом» была равная игра. В матчах с «Локомотивом» и ЦСКА мы не забили. Важно ещё и то, как развивается матч. Надо стараться не пропускать, первыми забивать и надеяться, что у нас наладится игра в будущем.
Когда четыре поражения и ноль голов, то давление есть. Но надо работать и тренироваться дальше. Это неприятно, но не настолько, чтобы мы опустили руки и сказали, что всё пропало. Разговора с руководством не было, но оно всё держит под контролем», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.