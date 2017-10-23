Геркус: наконец-то «Локомотив» вышел на первое место после стольких попыток

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Очень напряжённый матч, который наша команда провела собранно и по-боевому. Забили два важных гола и набрали очень важные три очка. Наконец-то мы вышли на первое место после стольких попыток. Пока это ничего не значит, но это приятные новости в середине чемпионата.
Первое место добавляет нам уверенности в правильности наших решений, которые мы сделали летом. Мы находимся на правильном пути с точки зрения работы со своими воспитанниками. В составе правильный баланс между опытными игроками, молодыми футболистами, российскими игроками и легионерами. С точки зрения качества работы тренерского штаба всё замечательно, чему мы очень рады. Ещё раз поздравляю всех болельщиков «Локомотива» с победой», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.