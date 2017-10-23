Скауты «Брюгге» просмотрели игрока «Локомотива» Лысова

По информации «Чемпионата», за игрой футболиста «Локомотива» Михаила Лысова в матче 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0) наблюдали скауты «Брюгге», которые заинтересованы в нём.
19-летний игрок провёл на поле 90 минут в игре с «быками», выступая на позиции левого защитника, и поучаствовал в первом голе московской команды. В текущем сезоне РФПЛ Михаил провёл на поле шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Он является воспитанником «железнодорожников» и выступает за юношескую сборную России.
«Брюгге» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии. По итогам прошлого сезона команда заняла второе место.
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Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».