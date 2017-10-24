Жиру: очень приятно получить приз за лучший гол года на глазах у легенд футбола

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, гол пяткой в ворота «Кристал Пэлас» которого был признан самым красивым в 2017 году по версии ФИФА, поделился впечатлениями от награды.
«Для меня это большая честь. Очень приятно получить этот приз сегодня на глазах у легенд футбола. Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня. Хочу также поздравить всех десятерых номинантов, забивших великолепные голы.
Безусловно, я должен поблагодарить своих партнёров по клубу, без них я бы не забил этот гол, а также благодарю свою семью», — цитирует Жиру Sky Sports.
Видео голов можно посмотреть в YouTube.