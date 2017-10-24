Паршивлюк: «Ростов» проигрывает в матчах, в которых не должен проигрывать

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк дал оценку последним неудачным играм команды, отдельно выделив встречи с «Рубином» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (1:2).
«Мы проигрываем в матчах, в которых не должны проигрывать. Но всё не просто так происходит. Видимо, где-то недорабатываем. Только работой будем исправлять. «Ростов» играл как минимум не хуже «Рубина», и даже футболисты казанцев это признали. Мы должны были брать как минимум очко в той игре. У «СКА-Хабаровск» два удара в створ — два гола, и у нас были подходы, штанга.
Не забиваем свои моменты, пропускаем какие-то сумасшедшие удары, которые залетают. Нам перед игрой давали раскладку по ударам соперников, и Дедечко до этого бил-бил и так не попадал. Но случайностей не бывает в футболе. Надо исправляться», — подчеркнул защитник в эфире телепроекта «Футбол России».