Ингасон: сложно сказать о перспективах «Ростова» по итогам сезона

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ с «Тосно». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1.
«Матч тяжёлый. «Тосно» — хорошая команда. Во втором тайме у нас было два очень хороших момента, чтобы выиграть матч. К сожалению, это не три очка, но есть одно. Мы хорошо играли, но нам не хватило ресурсов, чтобы продолжить в том же духе. Мы усердно работаем и полностью отдаёмся в каждой игре. У нас ещё будут шансы победить.
Сложно сказать о перспективах «Ростова» по итогам сезона. Мы двигаемся от игры к игре. Начав сезон очень хорошо, сейчас мы переживаем период нелучших результатов. Матчи с «Амкаром» и со «Спартаком» на следующей неделе будут очень важными»,— передаёт слова Ингасона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.