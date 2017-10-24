Адвокат, Бородюк и Луческу выбрали Месси лучшим футболистом года

Стали известны предпочтения ранее работавших в России специалистов при голосовании по выбору лучших футболистов года. Так, экс-наставник «Зенита», а ныне главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат включил в свою тройку Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Ещё один бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу, ныне работающий с национальной командой Турции, отдал предпочтение Лионелю Месси, Серхио Рамосу и Луку Модричу.
Бывший тренер сборной России, а ныне наставник национальной команды Казахстана Александр Бородюк проголосовал за Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тони Крооса.
Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года