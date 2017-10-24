Маркевич — Суркису: спорить могу только с людьми, которые понимают футбол

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич ответил на слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который в одном из интервью украинским СМИ заявил, что футболистов столичной команды вызывают в сборную Украины для количества. Сам Маркевич ранее отметил, что почти все игроки киевского «Динамо» не отвечают требованиям клуба, чем также вызвал недовольство Суркиса.
«Сейчас я говорю не как функционер, а как поклонник киевского Динамо, за которое болею с 1957 года, тогда Игорь Михайлович еще даже не родился. Я всю историю Динамо знаю наизусть. В союзные времена этот клуб был лицом страны, поскольку выигрывал еврокубки, гремел на всю Европу. Мало тогда за рубежом знали об Украине, но когда я говорил, что Динамо — оттуда, все поднимали большой палец вверх. Но сейчас команду довели до такого состояния, что даже говорить не о чем. А то, что Игорь Михайлович что-то там рассказывает… Я не хочу вступать в полемику, ведь спорить могу только с людьми, которые понимают футбол…
А насчет старческого маразма скажу так: пусть Игорь Михайлович проведет со мной одну неделю, побегает каждое утро кросс по шесть километров. Думаю, после ста метров он остановится», — цитирует Маркевича «Команда №1».