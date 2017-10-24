Марадона: всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него натянутые отношения с нападающим национальной команды и «Барселоны» Лионелем Месси. Последний не пригласил Марадону на свою свадьбу, что послужило поводом для многих слухов и обсуждений.
«Я очень люблю Месси. А всё, что говорят про нас, просто сказка», — приводит слова Марадоны Ole.
Отвечая на вопрос о том, насколько справедливо то, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА, Марадона сказал: «Криштиану заслуженно выиграл награду. Он намного опережает всех».
Роналду: эра Месси-Роналду не закончилась, она только начинается