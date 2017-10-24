Оргкомитет «Россия 2018» и Match Hospitality расторгли контракт

Оргкомитет «Россия 2018» и компания Match Hospitality договорились о досрочном завершении контракта на оформление VIP-зон и организацию питания для VIP-гостей на стадионах чемпионата мира 2018 года.
Все детали коммерческих соглашений оргкомитета «Россия 2018» с компаниями-подрядчиками являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Match Hospitality сосредоточится на работах по обслуживанию клиентов в рамках реализации официальной программы гостеприимства чемпионата мира по футболу — 2018.
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