Гендиректор «Крыльев Советов»: у клуба большой кредит доверия к Тихонову

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой самарский клуб может уволить Андрея Тихонова с поста главного тренера.
«Все разговоры о смене главного тренера – просто слухи. У команды сейчас небольшой спад, но это рабочий момент. Москва не сразу строилась. Тренерский штаб работает и будет работать дальше. У «Крыльев Советов» большой кредит доверия к Андрею Тихонову», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
После 19 туров «Крылья Советов» занимают второе место в таблице ФНЛ.
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