«Лестер» будет поддерживать Адриена Силву, несмотря на запрет ФИФА о трансфере

Руководство «Лестер Сити» будет поддерживать полузащитника Адриена Силву, несмотря на запрет ФИФА о трансфере. Летом «лисы» не успели оформить переход португальца из лиссабонского «Спортинга» и планировали обратиться в Спортивный арбитражный суд.
«Мы хотели подать заявление в CAS для ускорения процесса, чтобы решить вопрос как можно скорее. Однако нам стало понятно, что ФИФА не будет поддерживать ускоренный процесс, заставляя клуб принять решение Комитета по статусу игроков ФИФА.
Наше разочарование в отказе судебного разбирательства удваивает наше разочарование относительно первоначального отказа на регистрацию. И, хотя в настоящее время клуб по существу бессилен, мы поддержим любую личную апелляцию Адриена, которую он пожелает подать.
Мы намерены зарегистрировать Адриена при первой же возможности. Тем временем он останется под нашей опекой, тренируясь с командой», — говорится в заявлении.
В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы.