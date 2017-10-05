«Лестер» может обратиться в CAS по делу Адриена Силвы

«Лестер» может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться положительного решения от ФИФА зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга». Накануне стало известно, что ФИФА отклонила апелляцию английского клуба на отказ зарегистрировать трансфер футболиста.
В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом». ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию.
Как сообщает Sky Sports, «Лестер» уверен в своей правоте и даже нанял IT-специалистов, которые проверили клубные компьютеры и нашли доказательства, что «Лестер» успел совершить переход до закрытия трансферного окна.